I biancorossi puntano ancora sul fattore campo

Ventuno dei 29 punti messi insieme sin qui il Rimini li ha ottenuti al ’Romeo Neri’. In casa i biancorossi in questa stagione hanno saputo rialzarsi nei momenti difficili e fare la voce grossa in quelli più semplici. Tre volte nelle 12 gare giocate nell’impianto di Piazzale del Popolo, capitan Colombi e compagni hanno lasciato i tre punti agli avversari. E nelle prime due il portiere capitano non era ancora tra i pali, tanto per rendere l’idea di quanto tempo sia passato da quei ko contro Arezzo e Recanatese (quest’ultimo costò la panchina a mister Raimondi). Nell’era Troise una sola battuta d’arresto, quella subito prima della sosta natalizia con il Gubbio. Insomma, il sul sintetico di casa, differenza di quanto spesso succede in viaggio, il Rimini sa dire la sua anche contro avversari contro i quali, classifica alla mano, si potrebbe rischiare di essere asfaltati.