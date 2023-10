I big del Pd ripartono da Rimini. Schlein e Bonaccini alla festa Dems

Elly Schlein, Stefano Bonaccini e tanti altri ’big’ del Pd a Rimini per la nuova edizione della festa nazionale di Dems, l’associazione lanciata dall’ex ministro Andrea Orlando. L’evento mancava dal 2020, a causa della pandemia. Quest’anno torna in scena e sarà di nuovo Rimini a ospitarlo, dal 13 al 15 ottobre. Saranno tre giorni di dibattiti al cinema Fulgor sui temi di stringente attualità, dalla situazione italiana al ruolo dell’Europa, dal lavoro ai diritti, dalla parità di genere al clima ai migranti. Tantissimi gli ospiti a partire dalla segretaria nazionale Pd Elly Schlein, che concluderà l’evento la mattina del 15 insieme a Orlando, alla presidente dell’assemblea regionale Emma Petitti e all’ex ministro Peppe Provenzano.

Ad aprire la quarta edizione di Dems, dal titolo Per l’Italia e per l’Europa che vogliamo, l’incontro di venerdì 13 al Fulgor (inizio alle 17) con Emma Petitti, il sindaco Jamil Sadelghovaad, il deputato Andrea Gnassi, altri esponenti del Pd. A seguire (alle 18) l’intervento di Stefano Bonaccini, per ora previsto in videocollegamento. Durante i tre giorni saranno protagonisti a Rimini anche Antonio Misiani, il presidente del Copasir Lorenzo Guerini, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, l’ex ministro Roberto Speranza, la capogruppo Pd alla Camera Chiara Braga, l‘eurodeputato Massimiliano Smeriglio, la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, la vicepresidente della Camera Anna Ascani. Non ci saranno solo esponenti Pd: interverranno anche parlamentari di altri partiti tra cui, Alessandra Todde, deputata del M5s, e l’ex ministra Elena Bonetti di Azione. Tra gli ospiti inoltre il presidente nazionale di Legacoop Simone Gamberini, il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri, docenti universitari come Alberto Melloni ed Emanuele Felice.

"Ci attende un autunno politico caldo che vedrà il Pd protagonista nel Paese – osserva la Petitti – Le elezioni europee, quelle comunali e poi le regionali saranno un importante banco di prova. L’obiettivo primario del Pd è resta costruire un’alternativa alla destra, di cui essere il perno, cercando convergenze sui temi a partire dalla sanità. E Dems si conferma un laboratorio, capace di offrire riflessioni politiche e sociali anche attraverso il confronto con gli alleati: lo faremo con esponenti dei 5 Stelle, Azione, Sinistra e Verdi". "A Rimini – aggiunge Orlando – ci troveremo anche questa volta con tanti compagni, amministratori e dirigenti per confrontarci sulle future sfide delPd che, a partire dalla battaglia sul salario minimo e sulla sanità, inizia ad avere la fisionomia di un partito per la lotta alle diseguaglianze".

Manuel Spadazzi