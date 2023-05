I bike hotel pedalano da un quarto di secolo

Sono passati venticinque anni e come allora si pedala, si mangia, si canta e si brinda a quanto di bello e buono offre questo lembo di terra tra l’Adriatico e gli Appennini. Ieri nella piazza di Saludecio il consorzio Bike hotels ha festeggiato i suoi primi 25 anni dalla fondazione. Non poteva mancare Stefano Giuliodori, ovviamente in bicicletta. C’erano Marco Righetti, Mariagrazia Nicoletti, Claudio Montanari, la sindaca Angelini, l’assessore Imola e prima di tutto loro, i tanti clienti degli hotel che fanno parte del consorzio. Sono arrivati dal Canada, Stati Uniti, Israele, Kazakistan, Svizzera, Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Iran, Kirghizistan e Irlanda per regalarsi una settimana di puro spettacolo da vivere in sella a una bici tra Riccione e l’entroterra. Oltre a pedalare si visitano i borghi, i castelli, gli agriturismi, si degustano olii, vini e formaggi del territorio. Ieri nella piazza di Saludecio, alla presenza del sindaco Dilvo Polidori erano in cinquecento, tutti clienti dei Riccione Bike hotels. Un lungo corteo per le strade che portano sulle colline, su quei percorsi che da anni le guide del consorzio battono per mostrare quanto è bella la riviera. La festa per i 25 anni dei Bike hotels sarà celebrata altre volte. Canti, balli e brindisi torneranno il 31 maggio e ancora il 13 e il 20 settembre con la stessa formula. I Bike hotels sono ormai una certezza nell’offerta turistica riccionese con 600 camere d’albergo disponibili e un tasso di occupazione del 90% nel periodo tra metà marzo e metà giugno.