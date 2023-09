I Bike hotels tirano la volata: 140mila presenze

Una stagione da incorniciare non solo rispetto a un anno fa, ma anche al 2019, l’anno che ha preceduto la pandemia. A fare i conti sono i Bike hotels riccionesi. A fare parte del consorzio sono una decina di strutture capaci di generare quest’anno 140mila presenze turistiche legate esclusivamente al cicloturismo, afferma la vice presidente Grazia Nicoletti. "Siamo particolarmente soddisfatti - spiega Nicoletti -. Devo dire che sta andando bene soprattutto perché la definitiva riapertura delle frontiere ha riportato a Riccione tanti cicloturisti dal vecchio continente, e anche da fuori Europa. Fin dal mese di aprile abbiamo registrato importanti numeri di turisti francesi. Sono stati davvero tanti anche i tedeschi che hanno occupato i nostri hotel, come altri clienti arrivati da altri Paesi europei. Abbiamo assistito a un importante ritorno". Il risultato è stato amplificato dai turisti arrivati da altri continenti.

"Abbiamo rivisto brasiliani, canadesi, statunitensi e gruppi di Hong Kong. Se la primavera è andata bene, andrà altrettanto bene l’autunno". La fine dell’estate riempirà i Bike hotels. Se da lunedì circa la metà di strutture ricettive in città, almeno 200, stanno già pensando di chiudere la stagione, al contrario sarà il weekend che va dal 15 al 17 settembre a portare il sold out negli alberghi che lavorano con i cicloturisti. Il 16 settembre, un sabato, viale Ceccarini sarà il punto di partenza del tradizionale Memorial Pantani. "E’ importante per Riccione. Sentendo anche le parole del presidente dell’Apt, Davide Cassani, la partenza da viale Ceccarini identifica la nostra cittadina e Cesenatico, luogo di arrivo, come i punti di riferimento del cicloturismo sulla costa romagnola". Quel giorno per ricordare il Pirata verranno liberate alla partenza in ‘salotto’ 145 colombe, il numero di pettorale che Pantani portava nelle tappe. Lo stesso weekend sarà importante perché all’interno del Misano world circuit si svolgerà l’IBF, l’Italian bike fest.

"E’ una fiera di livello internazionale che per noi ha importanti ricadute in termini di presenze sia di ciclisti che di addetti ai lavori. Inoltre diviene una manifestazione attrattiva che vedrà la presenza di tanti campioni dei ciclismo". Il prossimo weekend lancerà la volata d’autunno, mentre i Bike hotels guardano già al prossimo anno. "Abbiamo diversi gruppi che stanno chiedendo informazioni e prenotano per l’anno prossimo quando il Tour de France arriverà a Rimini nella tappa con partenza da Firenze. Per la nostra clientela sarà importante anche la tappa successiva che parte da Cesenatico per arrivare a San Luca".

Andrea Oliva