I Bike Hotels tirano la volata. Cicloturismo al centro dell’inserto

Vivere Riccione anche in sella a una bicicletta. Torna sabato il fascicolo all’interno del Resto del Carlino dove raccontiamo cosa accade in città, i sui personaggi e le novità che stanno per accadere. L’estate sta finendo, ma il turismo non va in vacanza, almeno quello delle strutture ricettive che lavorano con i cicloturisti in arrivo da tutto il mondo. A parlarci di cosa ci aspetta sarà Claudio Righetti, presidente dei Bike hotels. Tanti arriveranno da oltre confine. I primi sono giunti da Austria e Germania, ma è solo il principio. I numeri sono positivi, una annata da ricordare. Sarà un autunno con decine di migliaia di presenze di cicloturisti, ma proprio per questo lo stesso Righetti lancerà un appello alla città affinché si faccia trovare accogliente e aperta. Chi oggi è deluso da una stagione senza sussulti, potrebbe ritrovare parte del sorriso con le prime settimane di autunno. L’inizio della nuova stagione porterà altre novità su due ruote, ma questa volta sotto la sella ci sarà un motore. Dal 20 al 22 di settembre torna in riviera il circus del motomondiale per il secondo Gran Premio al Misano world circuit. Tornano i campioni della MotoGp e lo spettacolo dentro e fuori dalla pista. Riccione vuole essere protagonista con un villaggio dei motori nella zona del Luna park che per quattro giorni darà spettacolo. Sarà l’occasione per un tuffo nel passato, quando la stessa Riccione ospitava un Gran Premio cittadino. Tanti ricordi e spettacoli per i turisti italiani e stranieri. Per tanti ospiti che arriveranno dall’estero, ci sarà un riccionese che farà il percorso inverso. Siamo andati alla pasticceria Tommasini per raccontare un viaggio, quello che porterò l’attività riccionese ad aprire il 5 ottobre prossimo a Islamabad, in Pakistan.