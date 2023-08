"I bisogni della nostra clientela sono cambiati"

"Il turismo non può essere considerato immutabile, i bisogni dei clienti sono cambiati, le opportunità si sono ampliate, determinando una sostanziale stagnazione del segmento, che rischia di diventare decrescita, se non si interviene subito con politiche, che premiano la modifica degli usi e l’accorpamento delle superfici delle strutture fuori mercato". Lo sostiene Sabrina Vescovi che il Pd ha chiamato a guidare il forum Economia, sviluppo e lavoro. Vescovi spera in uno scatto di reni del tessuto economico e che la città esca dall’angolo dell’autoreferenzialità. Tra i suoi punti chiave: la professionalità del lavoro nei settori alberghiero, commercio e ristorazione, gli investimenti, la sostenibilità ambientale e la riduzione della densità edilizia. Per la Vescovi serve fare un grande lavoro sui big data, su destinazione, promozione e comunicazione. "Si tratta di un importante confronto _ conclude _ che il Pd apre in questa stagione di commissariamento voluta dalla Lega".

Intanto gli ex consiglieri comunali Gianluca Vannucci e Valentina Villa ricordano che già a inizio estate avevano segnalato "la forte debolezza dell’offerta turistica", la "mancata comunicazione del post alluvione, e la carenza di promo commercializzazione estera, al di là di qualche fugace passerella nelle località turistiche invernali, serio problema da affrontare.