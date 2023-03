I blue jeans nascono a Genova nell’Ottocento In Russia invece arrivano solo nel 1957

La parola blue jeans deriva dalla frase "Blue de Genes" che significa blu di Genova. Intorno all’Ottocento, con le emigrazioni, la tela blu di Genova arrivò fino in America dove venne utilizzata per creare capi di abbigliamento per i minatori. In Russia arrivarono solo nel 1957: a Mosca per il festival della gioventù, così anche il popolo sovietico ne venne a conoscenza. I jeans più famosi nel mondo sono i Levi’s nati nel 1873 da un sarto di nome Jacob Williams Davis e quest’anno compiono centocinquanta anni, ma non dimostrano affatto la loro età.

Inizialmente i jeans venivano fabbricati per gli operai perchè comodi e trattenevano anche il calore in modo che il lavoratore ne fosse confortato. I primi jeans nel mondo della moda apparvero negli anni ‘60. Nel tempo si sono evoluti e hanno dato vita a jeans di tipi diversi. Nel 2022 c’è stato un grande ritorno dei jeans low waist, un vero e proprio tuffo negli anni 2000. I jeans hanno segnato la storia dell’abbigliamento casual, una rivoluzione e un’icona nel mondo della moda e non stancano mai, infatti sono indossati da tutti, grandi e piccoli, giovani e anziani.

Riccardo Prioli,

Virginia Olmeda,

Leonardo Molari,

Penelope Mami Classe I