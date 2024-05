I boomer contro la generazione Alpha. Ecco tutti i termini che gli adulti non capiscono

Ecco il glossario delle parole più comuni tra i giovani. Amio/Amo: amico/amore mio.

Baitare: azione di chi inganna qualcuno nei videogiochi. Boomer: chi è nato tra il 1945 e il 1964, durante il boom economico e l’incremento demografico seguiti al secondo conflitto mondiale. Il termine sostituisce il noto ’matusa’, molto più negativo. Bot: persona che ha scarse attitudini. Camperare: nascondersi per tendere un agguato al nemico. Chad: persona ritenuta speciale. Cheattare: azione di chi è sleale nel gioco. Chica mala/Diabla: ragazza che ’se la tira’/ che vuole stare al centro dell’attenzione. Chillare: stare tranquilli. Clutchare/Carryare: salvare la partita in extremis ai compagni. Cringe: aggettivo con significato di imbarazzante. Crush: persona di cui si è infatuati. Droppare: abbandonare un’arma o un oggetto durante il gioco. Flexare: esibire un proprio pregio o un oggetto acquistato. Fresco di zona: persona con taglio di capelli da maranza. Maranza: chi indossa abiti tech e accessori costosi, anche fake. Skillare: essere imprevedibili nelle azioni. Spammare: cliccare ripetutamente un tasto. Trick: mossa. Tryhardare: giocare per molte ore con concentrazione.

Nicolas Pedrini, Daniel Prioli e Gianmarco Viola II E