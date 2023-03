"I bravi camerieri raccontano i piatti"

Come si diventa cameriere o cameriera di sala? E quali competenze servono? Chi cerca lavoro in bar, ristoranti e alberghi talvolta non è consapevole della complessità della mansione, dove lo stretto contatto col cliente e la specificità del servizio richiedono professionalità e predisposizione personale. Oltre alla conoscenza di almeno due lingue, compresa quella italiana (il che non è scontato), non deve mancare un certo "savoir faire", cioè un atteggiamento cortese e disponibile, da affiancare alla tecnica, che s’impara a scuola o con l’esperienza. Ne parliamo con Gaetano Callà, il presidente provinciale di Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) Confcommercio, nonché ristoratore di lunga data. "Siamo interessati a collaboratori che ci sappiano fare con clienti, datori di lavoro e colleghi; gente dinamica, professionale, che parli almeno un paio di lingue. In Romagna un tempo veniva richiesto il tedesco, ora si opta per l’inglese".

Oltre a saper servire i piatti preparati dallo chef, "il bravo cameriere deve saperle raccontare e valorizzare. Essendo cambiate anche le esigenze e le curiosità degli ospiti, oggi al cameriere viene richiesta una cultura incentrata sul territorio, sui prodotti tipici e i luoghi da visitare. Infine, il personale deve saper indossare il vestito che il locale gli dà, perché ogni ristorante, bar o albergo ha una sua particolarità specifica. Per quanto riguarda la ricerca di nuove risorse, come Fipe nazionale siamo sempre in stretto contatto con tutte le scuole alberghiere italiane, ma spesso sono gli stessi titolari dei locali a diventare formatori".