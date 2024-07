I britannici ‘riscoprono’ Cattolica

Torna il turismo d’Oltremanica a Cattolica ed il merito è del gruppo Ferretti Hotels. La realtà alberghiera cattolichina (con strutture anche a Rimini) sta ospitando da qualche mese, e continuerà a farlo per tutta l’estate, gruppi di studenti britannici in mobilità con vacanze studio attraverso il nuovo programma Turing Scheme, che ha sostituito l’Erasmus dopo la Brexit. Ed i numeri sono davvero importanti. "Il programma prevede per ognuno dei gruppi 2 settimane di permanenza, circa una quarantina di ragazzi ogni 15 giorni, siamo oltre il centinaio oramai quest’anno – spiega Piero Lerede , promotore dei viaggi studio – con attività di stage in azienda, sport, cultura, seminari, lezioni di italiano, visite, scambio ed interazioni con il territorio per un totale di quasi 2mila pernottamenti". E le collaborazioni con i college inglesi sono davvero importanti e numerose. Cattolica, che ieri ha accolto gli studenti con sindaca Franca Foronchi e delegazione dell’ ufficio Iat presso il Palazzo del Turismo, sta piacendo per tanti aspetti ai giovani britannici. "Cattolica piace per la sua tranquillità – conferma Lerede – e per la sensazione di sicurezza che trasmette ai propri ospiti. Per non parlare poi del cibo e dell’accoglienza gentile e sempre sorridente degli operatori e dei commercianti. I ragazzi sono rimasti entusiasti da tutto questo e anche per l’offerta di alcune spiagge molto attrezzate a misura di famiglia".

In particolare stanno facendo visita a Cattolica e alle strutture Ferretti (tra cui l’hotel Kursaal) numerosi studenti provenienti dal Newcastle College Travel & Tourism, dal New Lanarkshire college, dal Pontefract college e dal New Bradford College. "Alcuni promuovono pure diverse sessioni di allenamento in lingua inglese – prosegue Lerede – al Centro estivo Regina Camp Cattolica, grazie alla collaborazione con Arianna Adanti ed Omar Ibidi".

Insomma i turisti britannici stanno tornando a Cattolica. Per la Regina è una notizia importante visto che oramai le presenze turistiche straniere si sono ridotte a meno del 10% nel flusso complessivo di visitatori in tutta la città.

Luca Pizzagalli