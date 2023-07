I buddhisti in soccorso della ’Casa selvatica’ danneggiata dalle piogge

Grazie ai fondi dell’8 per mille l’Unione buddhista italiana supporterà la ricostruzione della Casa Selvatica di Sant’Agata Feltria, rimasta seriamente danneggiata dall’alluvione. La struttura ospita cani arrivati da canili lager e vittime di maltrattamenti. Al momento gli animali non corrono pericolo, ma l’alluvione ha divelto cucce, casette, recinzioni. "In questi anni – ricorda la fondatrice Dacia Giorgia Manzoli – sono andate a buon fine circa 300 adozioni, vorremmo trovare una famiglia adottiva per ogni cane".