I bulgari su Bsm: scoppia la bufera: "Resti in mano ai sammarinesi"

È delicata la partita della cessione di Banca di San Marino. Fatta di continui botta e risposta. Un vero e proprio braccio di ferro. Al quale stanno partecipando il gruppo bulgaro Starcom Holding, che ha messo in campo una proposta (al vaglio di Banca Centrale) per acquisire la maggioranza delle quote dell’istituto di credito tramite la società San Marino Group e il ’Comitato per Bsm – la banca ad azionariato diffuso’ che ha raccolto l’adesione di circa 80 soci dell’Ente Cassa di Faetano. Il comitato punta a una soluzione alternativa alla cessione del 51%.

"Abbiamo condiviso e sottoscritto – dicono i componenti del comitato – un regolamento che riporta tra le sue finalità, quelle di operare per il mantenimento del pacchetto di maggioranza della Banca di San Marino in capo all’Ente Cassa di Faetano, di attivarsi per favorire lo sviluppo industriale, commerciale e finanziario di Bsm, nella prospettiva dell’entrata in vigore dell’accordo di associazione e della piena operatività degli istituti bancari sammarinesi nel mercato monetario e finanziario dell’Unione Europea, di favorire l’approfondimento e lo studio di tematiche legate al settore bancario e finanziario. Facciamoci sentire, Banca di San Marino deve rimanere in mano ai sammarinesi".

Decisamente e naturalmente diversa la posizione della società San Marino Group. "La nostra proposta scaturisce dopo un iter di ascolto degli stakeholder, del territorio, dei soci e degli imprenditori della Repubblica – dicono – Anche da questo confronto sono nate e si sono rafforzate tutte le ragioni di un investimento strategico a favore dell’economia della Repubblica e di tutti i soggetti che hanno a cuore il futuro della banca. Banca di San Marino, sostengono, "potrà vantare come azionista di riferimento un grande gruppo come Starcom Holding, operativo in 11 paesi di cui 9 dell’Ue, quotato in Borsa in 2 paesi dell’Ue, e con fatturato di oltre 3 miliardi di euro. Un gruppo guardato con favore da tutti gli investitori internazionali come dimostra il bond collocato da 500 milioni di euro con richieste ben superiori per 2,8 volte le sottoscrizioni richieste collocato da Jp Morgan e sottoscritto da investitori e banche internazionali tra cui l’italiana Unicredit".

Ora la palla è tra i piedi di Banca Centrale.