I buoni propositi della maggioranza: "Icee e legge su emergenza casa"

Dalla Finanziaria appena approvata in Consiglio grande e generale all’Icee. La legge sull’emergenza abitativa e quella sulla cittadinanza. "Un cambio di passo rispetto al passato: una politica capace di ascoltare, dialogare e guardare lontano". Dopo i primi quattro mesi di governo, la maggioranza a pochi giorni dalla fine dell’anno traccia un bilancio di quanto fatto. Guardando avanti. "Una grande importanza ha avuto e sta avendo il metodo di lavoro – dice Massimo Andrea Ugolini della Democrazia Cristiana – inaugurato con questa legislatura, che valorizza il Consiglio grande e generale e rafforza il confronto istituzionale". Ugolini ha sottolineato come la nuova impostazione abbia permesso "di lavorare in modo più ordinato ed efficace, anche attraverso l’approvazione di una legge finanziaria tecnica più asciutta, affiancata da una legge sullo sviluppo aperta al contributo di tutte le forze politiche". Ribadita la centralità "di progetti strutturati, come l’istituzione della Commissione per le Riforme costituzionali – ricorda Ugolini – che dimostrano la volontà di affrontare con serietà e visione le sfide del futuro. Guardando al 2025, ci aspetta un anno di vera programmazione, in cui la maggioranza intende portare avanti interventi significativi per rispondere alle esigenze dei cittadini". Matteo Rossi del Partito dei socialisti e dei democratici ricorda "il 2024 sia stato un anno di transizione, che ha permesso di lasciarsi alle spalle il peso delle emergenze e concentrarsi su una modalità di lavoro più efficace e collaborativa – spiega – E’ sotto gli occhi di tutti il valore di risultati concreti, come l’ordine del giorno sulla giustizia approvato senza voti contrari, e l’importanza dei progetti avviati, come la legge sulla cittadinanza e quella per l’Icee. Il 2025 rappresenterà un momento cruciale per consolidare quanto fatto e accelerare sullo sviluppo del Paese". Gian Nicola Berti di Alleanza Riformista ha posto l’accento sul clima di normalizzazione che il Paese sta vivendo, "frutto di un lavoro costante per restituire fiducia ai cittadini e credibilità internazionale a San Marino. Ruolo cruciale di riconoscimenti come quelli del Fondo Monetario Internazionale e del processo di avvicinamento all’Unione Europea sono il segno di un Paese in ripresa". Michele Muratori di Libera mette sotto la legge sull’emergenza abitativa appena depositata. "Chiara volontà – dice – di dare risposte concrete ai problemi che toccano da vicino la vita dei cittadini. C’è fiducia nel percorso intrapreso, che vede la maggioranza impegnata a lavorare insieme per creare una sinergia positiva con l’opposizione, valorizzando le proposte e costruendo una visione condivisa per il bene del Paese".