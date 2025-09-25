I bus e la carenza di autisti. Start: "Nuove assunzioni entro la fine dell’anno"

Autisti del trasporto pubblico sottopagati, orari di servizio massacranti e attacchi continui da parte dei rappresentanti sindacali all’indirizzo di Start Romagna. La misura è colma, deve avere pensato il neo presidente dell’azienda, Andrea Corsini, tanto da mettere in fila le accuse mosse all’indirizzo di Start. Gli attacchi sono aumentati con l’inizio dell’anno scolastico e con le problematiche incontrate dal servizio a Rimini, in maniera molto più sentita rispetto alle altre provincie romagnole. "Start Romagna non ha mai nascosto che la carenza di autisti sia un’emergenza – premette Corsini – e di fronte ad essa l’azienda ha messo in campo risorse economiche e progetti, anche innovativi, presi ad esempio sul territorio nazionale". Il risultato di queste attività "porterà nel 2025 all’assunzione di 60 autisti in Romagna, sostanzialmente colmando le uscite dal servizio. Non è la soluzione, ma è il concreto impegno a contenere la situazione di difficoltà di tutte le aziende italiane ed europee. Fra ottobre e dicembre avremo l’inserimento di nuovi autisti anche a Rimini".

Ed ecco la replica alle accuse, partendo dall’impegno richiesto agli autisti. "Sappiamo bene che stiamo chiedendo agli autisti un impegno maggiore, con turni che possono anche comportare ore di straordinario. Va comunque ricordato che su circa 700 autisti, poco più del 10% sono coloro che effettuano straordinari. A tutti loro va il nostro ringraziamento". Sulle corse saltate, Corsini sottolinea che mediamente sono appena il 2% del totale quotidiano, anche se in questi giorni il valore si è anche triplicato. Ma i disagi non ricadrebbero sul comparto scolastico. "Non stanno saltando corse scolastiche, se non in misura limitatissima". Si parla poi dei turni di servizio. "Ogni turno comporta 6 ore e 40 minuti di lavoro, di questo tempo mediamente vengono trascorse 5 ore alla guida". A fronte di questo impegno viene il tema stipendi. "Facciamo chiarezza anche su questo. Lo stipendio base dopo il rinnovo del contratto nazionale e di quello integrativo è di circa 1.600 euro. Nel mese di agosto (escluso conguaglio Irpef, con gli straordinari e le indennità aggiuntive) gli autisti neoassunti nell’anno hanno percepito una retribuzione netta media pari a 1.926 euro, e chi ha percepito la busta paga più bassa ha ricevuto uno stipendio netto di 1.540 euro. Serve fare di più, ma se vogliamo mantenere l’equilibrio economico dell’azienda, ora serve alzare il Fondo nazionale trasporti, sul quale il governo è sordo e immobile da troppo tempo".

Andrea Oliva