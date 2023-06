I camp estivi del Kas8 Laboratori di danza e corsi di autostima

Partono in giugno le proposte del Centro Kas8, rivolte ai giovani. Quest’anno, oltre alle consuete attività disponibili due nuovi camp: uno sulla musica per bambini dai 3 ai 6 anni e uno sulla danza per bambini ma anche ragazzi sino ai 25 anni, al via nel mese di luglio. Non mancherà l’attività settimanale articolata su tre giorni sotto le insegne di ’Estate Avventura’, dedicata a ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni, il lunedì, il martedì e il mercoledì con una serie di iniziative, che si svolgeranno anche al parco e al mare. Tra sport, laboratori di teatro, cucina, fotografia e riuso, con fine delle attività prevista il 13 agosto. Proseguiranno durante l’estate i servizi di aiuto compiti, per allenare attenzione, memoria, concentrazione e autostima. Il tutto integrato da un percorso di sei appuntamenti incentrati sull’apprendimento di un metodo di studio.