"I camperisti incoronano la Regina Prevediamo un boom di presenze"

La Regina crede sempre di più nel turismo da camper. I dati che arrivano dalla coop La Brianza, gestore dell’area camper e del parcheggio dell’Acquario di Cattolica, fanno riflettere su un piccolo boom già ad inizio stagione e una nicchia di mercato piuttosto interessante: "Siamo già arrivati in questi due primi ponti tra Pasqua e 25 aprile – spiega Marcello Mancini della coop La Brianza – ad ospitare nella nostra area di Cattolica oltre 400 camper, grazie anche ai servizi proposti, e stiamo ricevendo altre richieste per le prossime settimane. Cattolica piace e i turisti in camper hanno un buon potere d’acquisto e dunque generano una buona ricaduta economica sul territorio. I camperisti si fermano in media dai 3 ai 4 giorni, consumano nei ristoranti locali e nei negozi, sono un’ottima clientela che arriva dalla Lombardia, da Reggio Emilia e da altre località. Siamo fiduciosi e pensiamo di poter superare gli oltre 1.100 camper ospitati nel 2022, ci dobbiamo credere tutti insieme". La cooperativa gestirà per i prossimi tre anni più uno anche i due parcheggi pubblici della zona Torconca e zona bus-terminal. "Tante sono le attività che stiamo allestendo, ci stiamo adoperando anche con gli organizzatori della Gran Fondo Squali – conclude Mancini – e siamo in contatto pure con il circuito di Misano. Crediamo in Cattolica e nel suo turismo". I cui numeri "potevano crescere ancor di più se ci fosse stato il meteo favorevole il 25 aprile".

lu. pi.