I campi da padel sono pericolosi per gli uccelli. Scatta l’obbligo di vetrofanie sulle pareti trasparenti

I campi da padel sono circondati da vetri trasparenti che possono trasformarsi in barriere invisibili pericolose per gli uccelli. Un fenomeno che trasforma tutte le infrastrutture in vetro in ostacoli mortali per i volatili.

A seguito delle segnalazioni di collisioni di rondini, piccioni e storni, pervenute da parte di cittadini e associazioni animaliste, il Comune di Rimini ha emesso un’ordinanza che impone l’installazione di vetrofanie (adesivi da applicare sui vetri) sui pannelli trasparenti dei campi sportivi da esterno (come i campi da padel, appunto), che hanno l’effetto di rendere individuabile l’ostacolo.

Si tratta di adesivi che replicano la sagoma dei volatili, un intervento che lo scorso anno era stato realizzato nel campo da padel appena completato a Rivazzurra (nella foto) e che ora il Comune chiede di effettuare a tutti i gestori.