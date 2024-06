I campionati di tango fanno ‘ballare’ la città

La Romagna balla il tango e Bellaria ne diventa la capitale con i Campionati europei che sono arrivati in città. Sono iniziate giovedì la 14a edizione dell’European Tango cup e la 6a del Metropolitano tango. Quattrocento i partecipanti arrivati a Bellaria Igea Marina, insieme ai loro entourage, per un’edizione che fa riscoprire dei numeri da record per la competizione e la città. "Siamo estremamente contenti perchè da quest’anno siamo tornati ad avere un numero di partecipanti come quello degli anni pre-Covid – spiega Barbara Cicero, organizzatrice dell’evento –. Una grande soddisfazione sia per noi che per la città che ci accoglie". Alla fine della competizione verranno decretate le coppie vincitrici che strapperanno un biglietto per i campionati mondiali di Buenos Aires.

In Europa però la casa del tango è senza dubbio Bellaria, città che da cinque anni ospita il torneo. "È stato Stefano Bonaccini a voler portare il tango in Emilia Romagna – continua Cicero –. Non poteva che essere questa regione, capitale italiana del ballo di coppia, ad ospitare i campionati". Una lunga festa che è iniziata con l’inaugurazione del torneo al Palacongressi, continuata poi per le spiagge e i luoghi di aggregazione con tanti flash mob pensati appositamente per coinvolgere i cittadini e i turisti nella grande tradizione sudamericana. L’European Tango cup unisce l’Europa con partecipanti provenienti da ventotto paesi diversi. "I rappresentanti arrivano da tutte le parti del nostro continente, ma in fondo il ballo e il tango sono anche questo: un’esperienza condivisa che distrugge le barriere e oltrepassa i confini. In gara ci sono coppie formate da ballerini ucraini e russi che ballano assieme al di là delle guerre".

Il torneo europeo è supervisionato direttamente dal Ministerio de cultura del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires che ha inviato a Bellaria un suo delegato incaricato di supervisionare la competizione. Per i vincitori della 14a edizione dell’European Tango cup di entrambe le categorie il premio sarà un biglietto aereo per Buenos Aires, con un accesso diretto alle finali mondiali di agosto prossimo. "In gara è presente anche una competizione fatta per i singoli al fine di consentire a tutti di ballare, nel pieno spirito del tango". Oggi andrà in scena la giornata conclusiva della competizione che decreterà le coppie vincitrici dell’edizione. L’ingresso al Palacongressi e tutti gli eventi Off della competizione sono gratuiti e aperti a tutti.

Federico Tommasini