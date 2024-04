I campioni della corsa si danno appuntamento al camp di Pennabilli

Tre giorni di corsa tra Pennabilli e l’alta Valmarecchia, con uno dei più grandi atleti italiani della corsa in montagna. È una novità assoluta il Trail running camp in programma da oggi a domenica a Pennabilli: a guidarlo sarà Henry Aymonod, 28enne valdostano, uno dei campioni della corsa in montagna. Gli appronfondimenti su nutrizione e preparazione mentale, yoga per chi corre e tre corse per 60 km totali fino al Carpegna animeranno la tre giorni del camp. A cui partecipano iscritti da tutta Italia, che faranno base prima alla Veranda di Rimini e poi all’hotel Il Duca del Montefeltro di Pennabilli. Insieme al campione Aymonod anche atleti come Martina Meluzzi, Fabio Deluigi, Andrea Bernardi e Giacomo Fattori: tratteranno vari aspetti sullo sport e sulla corsa in particolare. Organizza l’evento Born to run - running club, neonata associazione fondata da Fabrizio Lombardi e dallo stesso Deluigi, riminesi appassionati di corsa. In precedenza hanno organizzato la Rimini-Pennabilli. "La comune passione ci ha spinto a unire le forze e fondare Born to Run, con l’obiettivo di offrire agli amanti della corsa una società che non esisteva prima nel panorama riminese, capace di organizzare allenamenti, corsi di formazione e un camp come quello di Pennabilli", dice Lombardi. Tra i partner del camp c’è anche il marchio North Face.

m.c.