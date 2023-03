I campioni di ciclismo nel ricordo di Pironi

Tornano i campioni del ciclismo a Riccione per la settimana internazionale della Coppi e Bartali. Grande spettacolo per una corsa che quest’ano on sarà come le altre edizioni. Alla presentazione dell’evento il patron della gara e del gruppo sportivo Emilia, Adriano Amici, ha voluto dedicare la corsa di quest’anno a un amico, Massimo Pironi, scomparso in un tragico incidente sulla A4 il 7 ottobre scorso assieme a cinque ragazzi e ragazze di Centri 21 e all’educatrice Romina Bannini. Amici ha ricordato commosso Pironi.

Sarà una corsa di campioni tra cui il colombiano Egan Bernal che ha soli 26 anni, ma ha già vinto un tour de France nel 2019 e due anni dopo si è portato a casa la maglia rosa del Giro d’Italia da trionfatore. Arriverà a Riccone con la sua squadra, la Ineos Grenadier. E avrà il pettorale numero uno. Tutte le squadre soggiorneranno in città per tre giorni. La competizione farà base in città con le operazioni preliminari del giorno precedente la prima tappa attesa il 21 marzo. Sarà uno spettacolo nello spettacolo con tutte le squadre alloggiate negli hotel riccionesi in attesa della partenza. Il giorno dopo la prima tappa con partenza e arrivo a Riccione. Il giorno successivo sempre la Perla Verde ospiterà la partenza della seconda tappa con arrivo a Longiano. Tra i campioni attesi anche Elia Viviani, Gianluca Brambilla, Henok Mulueberhan a Ben Hermans. La tappa riccionese vedrà i ciclisti partire dalla città per poi fare rotta verso Tavullia prima di tornare in provincia transitando per Montegridolfo e Mondaino dove si trova la salita più impegnativa del circuito, di 3,3 chilometri con una pendenza media del 7,8%. Poi Montefiore e la discesa verso Osteria Nuova. I corridori saliranno anche verso Monte Colombo e Montescudo dove troveranno anche una sita che per un chilometro ha una pendenza dell’11%. Da qui la discesa diretti sulla costa con l’arrivo sul viale Milano.

"È motivo di grande orgoglio per la città di Riccione ospitare le prime due tappe di una corsa prestigiosissima come la Settimana internazionale Coppi e Bartali – premete la sindaca Daniela Angelini –. Con la primavera a Riccione arriverà il grande ciclismo, facendoci vivere un presente di sport di altissimo livello. Per gli appassionati di questo meraviglioso sport sarà davvero difficile restare lontani dalla Romagna durante quella settimana perché poi, nel weekend, avremo la Gran fondo Riccione, una corsa per amatori di grande tradizione per la nostra città. Al via con noi, la mattina di domenica 26 marzo, tra gli altri, ci saranno la ‘Pantanina’ Fabiana Luperini, tra le migliori scalatrici del mondo, Alessandro Petacchi, uno dei velocisti più vincenti della storia di Giro, Vuelta e Tour, e Davide Cassani, ex ct della nazionale di ciclismo e presidente dell’Apt Emilia Romagna".

Andrea Oliva