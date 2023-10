I campioni sammarinesi della balestra dai Reggenti per festeggiare la vittoria ai campionati italiani

Udienza con i Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina per la Federazione dei balestrieri sammarinesi. A Palazzo Pubblico, insieme al segretario di Stato alla Cultura, Andrea Belluzzi, è stata festeggiata la vittoria al 56esimo Torneo nazionale della balestra antica all’italiana. Le città che fanno parte della Federazione italiana balestrieri sono Massa Marittima, Lucca, Pisa, Volterra e appunto San Marino. Il torneo è una manifestazione che si disputa annualmente a rotazione nella principale piazza della città ospitante. I sedici tiratori che hanno partecipato al 56esimo Torneo nazionale della balestra antica all’italiana in rappresentanza di San Marino sono: Gianluca Balducci, Mirco Battazza, Danilo Bollini, Fernando Ceccoli, Helenio Chierici, Silvano De Biagi, Luigi Gasperoni, Simone Giardi, Giorgio Massari, Emanuele Mularoni, Mauro Palazzetti, Roberto Ridolfi, Stefano Ugolini, Sergio Valentini, Lorenzo Voltan e Luciano Francioni. I titani si sono imposti conquistando per la 17esima volta il campionato italiano della balestra a squadre, totalizzando 289 punti su un massimo di 300.