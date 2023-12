I candidati?. Chiedeteli a Babbo Natale

Una settimana a Natale. I sindaci preparano i messaggi di auguri, i vigili si preparano a far cassetta. Va tutto bene, ma non benissimo. Le guerre invadono il presepe – succede a Verucchio - i pazienti il Pronto soccorso. Trecento accessi al giorno soltanto a Rimini. Ai tempi del Covid ci avrebbero murati in casa. E’ la dimostrazione che ci si abitua a tutto, anche alle pandemie. Ci sono i regali da fare e l’economia deve girare. Confcommercio segnala una ripresa, e già così è una notizia. Vanno bene, dicono gli albergatori, le prenotazioni per Capodanno. Ed è la seconda notizia. Se anche i bagnini non si lamentano dobbiamo iniziare a preoccuparci.