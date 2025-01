I cantieri dello sport. Sprint finale per piscina,. Rds Stadium e Gaiofana. Aspettando il nuovo ’Neri’

La nuova piscina comunale e il pattinodromo di Viserba, lo Stadium, il ’Romeo Neri’ e il centro sportivo nell’ex area Ghigi. A Rimini il 2025 mette al centro lo sport. Uno dei progetti più attesi è la realizzazione della nuova piscina comunale di Viserba, tra via Sacramora e via Baroni. Un impianto possibile grazie a un intervento dal valore complessivo di 10,5 milioni di euro. L’intervento, iniziato nel 2024, quest’anno vedrà un avanzamento importante con il termine dei lavori strutturali fissato per la prima metà dell’anno. Il completamento dei lavori è invece previsto per gennaio 2026.

Restando a Viserba, sarà ripristinato entro la fine di febbraio il pattinodromo che poco meno di tre mesi fa era andato in fiamme, lasciando così senza una ’casa’ più di 200 atleti. "Speriamo di ritrovare presto la normalità – scrivono dalla Polisportiva Viserba Monte Pattinaggio – Speriamo che questo nuovo anno porti serenità e tante belle opportunità, ma soprattutto che ci venga restituito al più presto il nostro palazzetto".

Protagonista del 2025 anche l’ex area Ghigi, alla Gaiofana, dove i lavori partiti alcuni giorni fa porteranno alla rigenerazione e alla rifunzionalizzazione del centro sportivo entro la fine dell’anno.

Poi il grande sogno di tutti i tifosi del pallone: il nuovo ’Romeo Neri’. Da mesi si parla del progetto di demolizione e ricostruzione dello stadio cittadino. Dopo l’approvazione in consiglio comunale della dichiarazione di pubblico interesse per la realizzazione del nuovo impianto, ora la ‘palla’ è passata al privato per il progetto di fattibilità tecnico economico.

L’anno appena aperto vedrà anche il completamento dei lavori all’Rds Stadium, che diventerà la nuova casa della danza sportiva ma potrà ospitare anche concerti. Questo intervento verrà ultimato in primavera. Poi la pista di atletica pronta a traslocare in via Melucci. In parallelo, avanzano i lavori di rifacimento della copertura della palestra Carim (in chiusura entro fine mese) e quelli al campo sportivo di Corpolò, la cui conclusione è prevista per la primavera.

"Rimini – dicono in coro gli assessori Mattia Morolli e Michele Lari – sta affrontando una vera e propria trasformazione del suo patrimonio sportivo, che diventerà sempre più motore di crescita per la nostra città".