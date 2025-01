I cantieri di Cattolica: nuovi lampioni in arrivo in via del Giglio

Nuovi passi avanti nei lavori di riqualificazione di via del Giglio, la via al centro dell’opinione pubblica la scorsa estate per il taglio dei 78 pini. Ora i lavori di rinnovamento della via procedono spediti. "In via del Giglio – spiega l’amministrazione comunale – sono stati sostituiti tutti i pali di illuminazione pubblica e ultimati i lavori di allaccio alla rete idrica. Alle battute finali anche la realizzazione delle aiuole. Il prossimo passaggio sarà l’asfaltatura della via e poi, entro la primavera, si potrà procedere alla piantumazione delle alberature". Spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni: "Stiamo procedendo a ritmi serrati. Via del Giglio è ora servita da lampioni nuovi grazie ai quali potremo ridurre i consumi elettrici del 70 per cento. Mancano le ultime fasi e presto potremo riconsegnare alla città un’arteria importante finalmente funzionale e sostenibile a beneficio non solo dei residenti ma di tutti i cittadini". Lavori in pieno fermento anche al campo da basket del quartiere Macanno, altra interessante novità el 2025."Passate le feste – riprende l’Assessore Uguccioni – il cantiere è ripartito per proseguire gli interventi come da programma. Si stanno posizionando i basamenti per i pali dell’illuminazione e video sorveglianza".

lu.pi.