I cantieri ’sfrattano’ la Rimini marathon

I maratoneti ‘sfrattati’ dai cantieri del lungomare. Non sarà la solita edizione della Rimini marathon, quella in programma domenica 14 aprile (ma il villaggio aprirà, come sempre, due giorni prima). Per la prima volta infatti la gara riminese si correrà sulla distanza di 21 km, anziché 42.

"Si è trattata di una scelta obbligata, dettata dai cantieri in corso per il Parco del mare a Bellariva – spiega Simone Campolattano, uno degli organizzatori della manifestazione – Come i partecipanti delle passate edizioni ben sanno, solitamente il tracciato della Rimini marathon dal centro storico, con la partenza all’Arco d’Augusto, si snoda sul lungomare per arrivare fino a Misano (in località Portoverde) e ritorno. Ma quest’anno con i lavori saremmo stati costretti a stravolgere totalmente il percorso. Abbiamo valutato che non valesse la pena, e abbiamo così deciso di organizzare, solo per quest’anno, la mezza maratona".

Cambio di distanza, di periodo (lo scorso anno si corse alla fine di marzo) e non solo. Per la prima volta la Rimini marathon partirà da Viserba. Il quartier generale dell’evento sarà il camping del Club del sole sul lungomare Toscanelli. "Nonostante il cambio, la formula quest’edizione finora risulta molto apprezzata – assicura Campolattano – Siamo già arrivati a oltre il 30 per cento in più di iscritti". La Rimini marathon è un evento che coinvolge ogni anno oltre 10mila persone, considerando anche i partecipanti alle gare non competitivi. Rispetto al 2023 il percorso è stato rivoluzionato, e avrà un impatto minore sul traffico. "Passeremo comunque dal centro, ma tanti chilometri saranno percorsi tra il lungomare, il parco Cervi e il parco Marecchia". Tutte le informazioni e il tracciato sono già disponibili sul sito e sulla pagina Facebook dell’evento.