I cantieri sul ponte rivoluzionano il traffico

Quattro cantieri che partiranno - quasi - tutti insieme, e stravolgeranno la viabilità a Santarcangelo. Sarà un "sacrificio necessario", come ha più volte sottolineato la sindaca Alice Parma durante l’incontro di giovedì sera con i residenti di Sant’Ermete e San Martino dei mulini, per realizzare finalmente percorsi ciclopedonali "in sicurezza" da e per il centro. Il piano dei lavori, che prenderanno il via a metà maggio, è stato illustrato dalla Parma insieme a progettisti, tecnici comunali e provinciali, che hanno dettagliato interventi, tempi e le modifiche alla viabilità.

"Sulla Trasversale Marecchia – fa il punto la Parma – avremo 4 cantieri: quello per la pista ciclopedonale dal cimitero al fiume, i lavori per la nuova passerella ciclopedonale che correrà a fianco del ponte sul Marecchia, la manutenzione straordinaria del ponte stesso, infine lo spostamento di condutture di acqua e gas". I lavori "partiranno a maggio e dureranno almeno fino alla fine del 2023 con l’istituzione del senso unico alternato lungo la Trasversale Marecchia". Salvo imprevisti, il ponte non verrà mai chiuso del tutto al traffico: sarà a senso unico alternato per alcuni tratti, con un cantiere mobile e viabilità regolata da semaforo o movieri (a seconda dei lavori in corso). La manutenzione del ponte - a opera della Provincia - prevede anche il rifacimento di cordoli e guardrail. A seguire, Hera e Adrigas ricollocheranno sul lato opposto del ponte le tubazioni dell’acqua e del gas per consentire i lavori successivi. Le imprese individuate lavoreranno il più possibile in contemporanea per ridurre i tempi degli interventi, stimati in 2 mesi. Ultimati i lavori partirà la realizzazione della passerella ciclopedonale, che richiederà 6 mesi. Il tratto di ciclabile compreso tra il cimitero e il fiume richiederà 5 mesi, anch’esso comporterà alcune modifiche alla viabilità. Il costo totale degli interventi supera i 4 milioni.

Tra i presenti all’incontro giovedì anche il consigliere comunale di Bene in comune, Barnaba Borghini: "Ci saranno dei disagi, certo, ma ne vale la pena. Sono interventi troppo importanti, che Sant’Ermete e San Martino aspettavano da molti anni. Speravo che il tratto della ciclabile dal cimitero fino al ponte fosse pronta in tempo per l’estate: così non sarà". "Mi auguro – conclude Borghini – che tutte le altre frazioni vengano collegate da ciclabili: è necessario andare avanti in questa direzione".