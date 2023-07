I cantieri sulla Trasversale Marecchia raddoppiano Incubo code, vigili in strada per ridurre i disagi

Scegliete altre strade, se potete. Perché da domani e fino al 4 agosto le code su via Trasversale Marecchia, dove la viabilità è già messa a dura prova a causa dei lavori di sistemazione al ponte, rischiano di allungarsi. Partirà domani, sempre lungo la stessa strada, anche un altro cantiere. È quello di Hera alla rete idrica, necessario all’allacciamento della nuova condotta nell’ambito dei lavori per collegare il serbatoio Cappuccini con l’impianto drenante e i pozzi Bornaccino e Ceccarino. Per consentire i lavori, per una settimana in tutto il tratto di via Trasversale Marecchia compreso tra le vie Ugo Bassi e Scalone sarà in vigore il senso unico alternato, regolato da movieri. Si tratta di un tratto piuttosto lungo, per questo l’intervento procederà per piccoli stralci. I lavori inizieranno alle 7 di domani e si dovrebbe concludere entro la sera di venerdì 4 agosto.

I disagi saranno inevitabili, vista la concomitanza con i lavori sul ponte sul fiume Marecchia, dove è in vigore da giugno il senso unico alternato che sta creando file e disagi. Sarà presente spesso la polizia locale, per cercare di ridurre i disagi nelle ore di punta. I lavori sul ponte, a carico della Provincia, "stanno procedendo regolarmente – assicurano dal Comune – A breve termineranno e partiranno quelli di Hera e Adrigas per spostare i tubi di acqua e gas". Uno spostamento necessario in vista della nuova passerella ciclopedonale che correrà a fianco del ponte, i cui lavori partiranno in autunno.