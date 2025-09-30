I Capitani Reggenti testano i nuovi studi di Rtv. Talent, personalità e politici nel palinsesto

San Marino Rtv ieri ha accolto i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi accompagnati dai segretari di Stato, Rossano Fabbri e Federico Pedini Amati.

Ad accogliere le autorità il presidente del cda Pasquale Valentini e il direttore generale Roberto Sergio. "La visita – fanno sapere dal governo – è stata fissata quale gesto di riconoscenza per l’impegno profuso dalla nuova gestione e per la presentazione in anteprima ai capi di Stato delle innovazioni tecnologiche e delle novità di palinsesto pronte ad essere inaugurate". Mostrati alla Reggenza il nuovo studio principale e lo studio virtuale; mentre è in fase di realizzazione il novo studio del telegiornale.

"L’implementazione tecnologica presentata oggi ai Capitani Reggenti – ha detto il segretario di Stato alle Telecomunicazioni, Rossano Fabbri – farà di Rtv un importante player internazionale. Se la parte politica continuerà a procedere in maniera così sinergica con la parte tecnica, ci aspetteranno grandi risultati anche per il futuro".

Soddisfatto il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati: "Se andiamo indietro con la mente alla situazione di dodici mesi fa e guardiamo dove siamo oggi restiamo profondamente stupiti – ha ricordato – Pareva impensabile che dal 7 novembre, quando è arrivato il nuovo direttore generale della Rtv, a oggi le cose potessero cambiare così radicalmente. Abbiamo preso in mano un bilancio complicato, molto complicato, che si chiuderà questo anno in utile e abbiamo rinnovato tecnologie e palinsesto. Ci siamo posizionati sul canale unico 550 e abbiamo aperto a grandi produzioni. Tutto questo senza licenziare nemmeno un dipendente".

Riflettori puntati ora sul 6 di ottobre: "E’ una giornata speciale – ha detto Sergio – ci sarà un palinsesto speciale che racconterà tutto quello che accadrà dal 7 in poi. Talent, personalità, politici. Ci sarà dibattito su tutto. Credo che quella sia la ripartenza di questa tv che oggi è il 550 su tutte le piattaforme".