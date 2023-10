I capolavori di Fellini protagonisti al Fulgor. Sullo schermo ’Lo sceicco bianco’ e ’I vitelloni’

Trent’anni senza Federico Fellini. Il 31 ottobre ricorrerà il trentesimo anniversario della morte del Maestro. Numerosi gli eventi in calendario a Rimini per rendergli omaggio. Sono già ripartiti gli appuntamenti nel ’cinemino’ allestito all’interno del Fulgor. Ogni martedì la saletta ospita la proiezione di uno dei capolavori del regista o di uno dei documentari a lui dedicati. Martedì 10 ottobre è in programma Lo sceicco bianco, il 17 sarà la volta di Fellini Satyricon, il 24 di I vitelloni, il 31 di Intervista. Le proiezione si tengono sempre alle 16 e il biglietto è incluso in quello del Fellini Museum, mentre l’ingresso solo al Fulgor costa 2 euro.

Ieri, ma alla Cineteca, ha invece preso il via la rassegna Macario & Fellini: lo vedi come sono?. Fellini, che ammirava l’attore comico, da giovane scrisse per lui alcune gag per Imputato, alzatevi! e altri film interpretati da Erminio Macario. La Cineteca propone così alcune pellicole con Macario protagonista, ogni volta introdotte e commentate da Mauro Macario, figlio dell’attore. Dopo il primo appuntamento di ieri con Imputato, alzatevi!, il 12 ottobre sarà la volta di Il pirata sono io! e il 19 di Lo vedi come sei… lo vedi come sei?.