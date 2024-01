I cent’anni degli scout Agesci: "Pensiamo sempre al futuro"

Mario Paradisi, responsabile dei boy-scout riminesi, racconta i cento anni dello scautismo Agesci in città. E lo fa partendo dal recente successo al Teatro Galli delle ‘Aquile randagie’, lo spettacolo basato sulla storia di alcuni boy-scout capaci di organizzare una vera e propria resistenza al regime fascista. Erano i tempi bui in cui Benito Mussolini volle dissolvere lo scautismo. "Quello delle Aquile Randagie è un tema interessante che ci interpella sulla formazione delle coscienze – racconta Paradisi – formiamo cittadini in grado di scegliere anche nei momenti più difficili della storia. Non a caso, qualcuno dei nostri capi insegnava la necessità di ribellarsi a Mussolini che volle mettere la parola fine allo scautismo. Noi, tuttavia, non siamo chiamati a fare antifascismo, esercitiamo i valori dello scautismo secondo coscienza per distinguere il bene dal male".

"Imparare facendo", uno dei vostri motti, è ancora valido?

"Continuiamo con le attività di sempre, di mare e di terra, fino ad arrivare agli over ventunenni che vivono lo scautismo offrendo un servizio agli altri".

Ma c’è anche il tema dell’amicizia e del formarsi insieme.

"Sì, assolutamente".

Cosa rimane spiritualmente del colonnello Robert Baden Powell, il fondatore dello scautismo?

"’Quando pensi di guardare lontano – sono le parole di Powell – guarda ancora più lontano’. Ecco, noi guardiamo al futuro come ci insegnava Baden Powell". Cosa significa oggi lo scautismo riminese?

"A Rimini ci sono 25 gruppi fra Rimini e territorio di San Marino e Montefeltro. Pensiamo a cosa fare nei prossimi cento anni. Le attività guardano, appunto, al futuro non al centenario. Nella settimana della Giornata del Pensiero, il 22 di febbraio, ogni gruppo si incontrerà per riferire una idea valida per la propria realtà. E il 18 maggio avremo una giornata di gioco e di condivisione. Abbiamo più di 3mila ragazzi e oltre 500 capi, senza contare circa 300 ulteriori persone a San Marino".

Nello scautismo persiste anche una vera sensibilità per il dramma dei migranti?

"Riflettiamo sul tema della pace e l’accoglienza dei migranti attraverso ‘Mio fratello muore in mare’, ovvero un flashmob che organizziamo una volta al mese in piazza Cavour con i boy-scout impegnati in un’opera di lettura dei nomi delle persone morte in mare nell’ultimo periodo. Diamo dignità alle persone che sono morte migrando".

Accettate tutti?

"Nei nostri gruppi possono partecipare tutti, anche le persone di altre confessioni religiose, facciamo un lavoro a livello nazionale per capire cosa significa accogliere persone di confessioni diverse. In molti dei nostri gruppi si fa catechismo, ma chi vive un’altra esperienza di fede non si sente escluso, viviamo e camminiamo insieme, l’Agesci è comunque un’associazione cattolica. C’è un’opera di annuncio e non di proselitismo, agiamo in accordo con la famiglia che viene informata prima. Lo scautismo mondiale tuttavia non è cattolico, esistono associazioni scautistiche di tutte le fedi religiose".

