I cent’anni di don Oreste Benzi. Papa Francesco invitato a Rimini. Sarà Zamagni a ’guidare’ gli eventi

L’invito è partito. E tutti sperano che Papa Francesco accetti. Il Pontefice è stato invitato, dalla Papa Giovanni XXIII e dal vescovo Nicolò Anselmi, a partecipare a uno degli eventi che Rimini ospiterà per i cent’anni dalla nascita di don Oreste Benzi. Il fondatore della Papa Giovanni è nato il 7 settembre 1925 (e morto il 2 novembre 2007), ma le celebrazioni in sua memoria partiranno dal settembre di quest’anno e proseguiranno nel 2025. Sono in programma tanti eventi a Rimini, Roma e anche all’estero. Uno sarà a Ginevra, dove la comunità fondata da don Benzi è presente presso la sede Onu. Papa Francesco è stato invitato a uno degli eventi che si terranno a Rimini. Intanto il comitato per le celebrazioni si è ufficialmente costituito. A guidarlo sarà l’economista riminese Stefano Zamagni. Così ha deciso il comitato nella riunione di venerdì a cui hanno preso parte lo stesso Zamagni, il vescovo Anselmi, il segretario generale della Papa Giovanni Matteo Fadda, il sindaco Jamil Sadegholvaad, l’assessore al welfare (e membro della comunità) Kristian Gianfreda, il direttore della Fondazione don Oreste Benzi Valter Martini, il direttore de Il ponte don Giovanni Tonelli e altri. "La nomina di Zamagni – spiega Gianfreda – è arrivata in modo unanime. È uno di quelli che ha conosciuto meglio don Oreste, è stato suo studente quando il don insegnava, e un suo grande amico". Anche il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, ha partecipato all’incontro (in videocollegamento). "Il cardinale Zuppi – dice Gianfreda – ha dato piena disponibilità a collaborare e dare sostegno agli eventi". Del comitato fa parte anche la teologa Elisabetta Casadei, la postulatrice della causa di beatificazione di don Oreste, in corso alla Congregazione dei santi.

ma.spa.