I cent’anni di Gino Pollastrini: "Ho invitato tutto il quartiere"

In gran forma, desideroso di festeggiare il secolo di vita, con uno striscione affisso in viale Veneto aveva invitato tutti a partecipare al taglio della torta. Gino Pollastrini, domenica, ha così soffiato sulle sue cento candeline, attorniato da un centinaio persone venute anche dalle Marche. Con lui le figlie Silvana, Elsa, Dea e Anna Maria, nove nipoti e altrettanti pronipoti, nonché la sindaca Daniela Angelini e l’assessora Marina Zoffoli. Con l’aria di un giovanotto, tra tanta allegria e musica, il granitico nonno è stato protagonista della superfesta. L’invito esteso a tutti, di profilo in profilo è rimbalzato anche sui social, dove non è mancata una leonessa da tastiera che a una mamma intenta a chiedere ulteriori informazioni per conto della figlia sedicenne, intenzionata a partecipare con le amiche al compleanno, ha dato loro delle "scroccone". Decine di persone hanno preso le difese delle sedicenni.

Pollastrini ha raccontato la sua vita. Nato il 4 febbraio 1925 a Urbania, nel 1957 con la famiglia si è trasferito a Riccione, dove ha lavorato nella vecchia fornace, che produceva mattoni. Nelle ore restanti faceva l’agricoltore. Fino a 92 anni ha guidato l’auto e fino tre/quattro anni fa ha usato la bici. Ora col bastone e accompagnato dalla figlia Anna va ancora a messa e a passeggio. Il segreto della longevità? "Vita sana e semplice, cerco di essere sempre sorridente e di non farmi travolgere dalle difficoltà e di nutrirmi con cibi salutari".

Nives Concolino