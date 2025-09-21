I cinquestelle puntano su Montanari

Il Movimento 5 Stelle di Rimini rinnova il rappresentante territoriale, eleggendo Danilo Montanari, giovane attivista e già referente dei Giovani M5S di Rimini. "La sua elezione rappresenta un segnale di rinnovamento e continuità – si legge in una nota del Movimento – La conferma che nuove energie e nuove generazioni si mettono a disposizione per rafforzare la presenza sul territorio. Un ringraziamento va a Sonia Casadei, rappresentante uscente, che in questi anni ha

rappresentato un punto di riferimento costante, assicurando al gruppo coesione e operatività anche nei momenti di maggiore difficoltà. Pur lasciando l’incarico, Sonia ha ribadito che continuerà a dare il proprio contributo, mettendo a disposizione esperienza e passione". La votazione si è svolta in "un clima partecipato e costruttivo, a testimonianza della vitalità del M5S nella provincia di Rimini, dove iscritti e simpatizzanti hanno confermato la volontà di costruire una presenza politica sempre più incisiva. La partecipazione e il ricambio generazionale sono un patrimonio che dobbiamo continuare a valorizzare". Il senatore e coordinatore regionale Marco Croatti, impegnato a bordo della nave Morgana della Global Sumud Flottilla, ha inviato un messaggio in cui ha espresso "soddisfazione per l’elezione di Danilo Montanari", ribadendo che il lavoro sul territorio e il radicamento dei gruppi territoriali sono strumenti fondamentali per la crescita del Movimento.