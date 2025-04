I cittadini chiedono più pattuglie: "Ma i furti in casa sono calati"

La sala piena, con tante domande alle forze all’ordine presenti. Il primo incontro pubblico sulla sicurezza organizzato dal Comune di Verucchio ha dimostrato – semmai ce ne fosse stato bisogno – che il tema è molto sentito dai cittadini. A introdurre l’incontro il sindaco Lara Gobbi e il vicesindaco con delega alla sicurezza Paolo Masini, poi gli interventi dei comandanti dei carabinieri di Verucchio e della polizia locale della Valmarecchia, seguiti da tante domande dei residenti.

Dall’incontro è emerso un dato importante: da novembre il numero dei furti nelle case è calato del 20 per cento. Tra i temi affrontati la sicurezza stradale e l’ordine pubblico. Si è parlato della questione di piazza Europa e zone limitrofe, più in generale dai cittadini è arrivata la richiesta di più controlli. Daniele Del Fabbro, comandante dei vigili, ha spiegato di aver messo in atto una riorganizzazione dei servizi, con più pattuglie (anche a piedi) sul territorio. "Sulla sicurezza il confronto è fondamentale", dice Masini.

All’incontro le forze dell’ordine hanno rilanciato l’invito a "chiamare tempestivavamente il 112". Altro aspetto affrontato è stato quello più legato al sociale. "I giovani sono sempre più soli e talvolta distanti dalle regole di educazione civica – dice la sindaca Gobbi – Fondamentale pensare ad azioni in questo senso". Il prossimo incontro tratterà la sicurezza informatica e come difendersi dalle truffe online.

m.c.