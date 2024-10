I civici per de Pascale: "Sì alle piscine in spiaggia"

Scendono in campo i candidati di Rimini per ’Civici con de Pascale presidente’. Sono Filippo Casanti, avvocato specializzato in diritto d’impresa e consigliere comunale di Cattolica (eletto con Azione); Isabel Fonseca, nata in Brasile, da 17 anni lavora all’Ausl della Romagna, già attiva nella lista civica Jamil - Rimini rinata; Fabio Gamberi, avvocato esperto in diritto commerciale e societario, Daniela Montagnoli, imprenditrice (agente immobiliare), già candidata nel 2021 della lista Jamil, nonché presidente di Confabitare Rimini e del comitato V Peep Ausa, con il quale ha condotto otto anni di battaglie a tutela di 800 famiglie per il nodo dei riscatti.

A presentare i candidati ieri al Circus – che domenica ospiterà lo stesso de Pascale – ci ha pensato l’assessore Kristian Gianfreda. Che ha sottolineato "il valore del civismo, con persone legate al territorio, all’associazionismo, con obiettivo trasversali" rispetto al mondo della politica. "Ci rivolgiamo ai cittadini che hanno già votato per le civiche – l’appello di Gianfreda in vista del voto regionale – Questa lista punta a essere punto di riferimento del nuovo consiglio regionale". Poi spazio alle presentazioni dei candidati. "La nostra sarà una collaborazione di sana indisciplina – ha detto Casanti – , mai da antagonisti. Non parleremo dei massimi sistemi, ma di cose concrete. Per la nostra costa serve una risposta immediata: le piscine in spiaggia. Il piano paesaggistico regionale pone dei vincoli, ma dobbiamo agire, non c’è tempo. Servono investimenti importanti per fare le piscina, in vista delle gare per le concessioni balneari". Per l’entroterra la proposta è quella di realizzare "distretti biologici in Valconca e Valmarecchia, valorizzando i nostri tanti prodotti Dop e Ipg, con lo sbocco naturale all’hub turistico della riviera". Fonseca ha sottolineato l’importanza di "ascoltare e supportare i cittadini in situazioni di fragilità, con una sanità inclusiva che garantisca cure tempestive e di qualità". Gamberi rimarca la necessità di "strumenti normativi per rigenerare le realtà urbanistiche abbandonate". Accende i riflettori sulle difficoltà di trovare casa a Rimini la Montagnoli: "Rimini come altre città subisce l’emergenza abitativa, una piaga che aumenta ogni giorno di più. Dobbiamo lavorare per trovare soluzioni", come si sta già facendo a Rimini col ’Patto per la casa’.

Mario Gradara