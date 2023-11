I classici del cinema raddoppiano al Settebello

Le grandi rassegne del cinema Fulgor raddoppiano al Settebello. Dopo il successo dello scorso anno, la programmazione a cura della responsabile artistica delle rassegne Elisa Luchetta, avrà luogo a partire da questa stagione cinematografica anche nella Sala Verde dello storico cinema di via Roma a Rimini, con una selezione ad hoc di pellicole, alcune delle quali in lingua originale. L’appuntamento con le rassegne del Settebello è previsto ogni martedì sera alle 21, nel mese di novembre inizieranno dal giorno 14. Altra importante novità: per chi deciderà di partecipare alle rassegne del martedì del Settebello, oltre a vedere sul grande schermo pietre miliari del cinema internazionale, potrebbe essere tra i fortunati a vincere due biglietti omaggio del cinema! I due biglietti omaggio, vinti tramite un sorteggio che avrà luogo la stessa sera, potranno essere poi spesi per uno dei prossimi appuntamenti del martedì alle 21 al Settebello fino alla primavera. Martedì 14 novembre alle 21 torna “The public enemy” (Nemico pubblico) di William A. Wellman (1931) con James Cagney e Jean Harlow.