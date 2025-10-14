I classici raccontati nel carcere dei Cappuccini. Lucarelli al teatro Titano dialoga con gli studenti

Libri Liberi – i grandi classici raccontati nelle carceri, organizzata dalla Fondazione De Sanctis in collaborazione con il ministero della Giustizia italiano, è sbarcata ai Cappuccini. L’appuntamento fa parte della rassegna nazionale che porta la letteratura all’interno degli istituti penitenziari, promuovendo la lettura come occasione di crescita personale oltre che di reinserimento sociale. "Questa iniziativa – spiegano dal governo – nasce con una finalità ben precisa, si propone di portare i capolavori della letteratura all’interno delle carceri, offrendo ai detenuti la possibilità di esplorare e vivere mondi letterari alternativi, riflettere sulla profondità della condizione umana e promuovere l’inclusione sociale e la sensibilizzazione sulle sfide e le opportunità di reintegrazione".

L’evento Libri-Liberi ha avuto due momenti principali: una prima parte al carcere dei Cappuccini, alla quale hanno partecipato una delegazione istituzionale guidata dal segretario di Stato alla Giustizia Stefano Canti e il presidente della Fondazione De Sanctis, Francesco De Sanctis, una seconda al teatro Titano, presenti i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, dove lo scrittore Carlo Lucarelli ha dialogato con 180 studenti delle scuole superiori sammarinesi, proponendo loro la lettura di brani tratti dal libro ’Il silenzio del mare’ di Vercors.

Il Congresso di Stato, nella seduta del 7 ottobre scorso, intanto ha approvato l’istituzione del Premio De Sanctis ’San Marino’, una nuova categoria del riconoscimento internazionale nato nel 2009. Il premio sarà destinato a personalità, opere o istituzioni che si distinguono nella promozione della cultura, della giustizia, dei diritti umani e dei principi democratici, riaffermando la storica vocazione della Repubblica di San Marino ai valori della libertà e del diritto.