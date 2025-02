I clown e il concerto per bolle di sapone

Con Ouverture des saponettes. Un concerto per bolle di sapone della compagnia Studio Ta Daa continua la rassegna Sciroppo di Teatro. Il sipario si alzerà oggi alle 16.30 all’auditorium Pina Renzi di Morciano. Realizzato usando i linguaggi della clownerie e della pantomima, lo spettacolo ruota attorno a un eccentrico direttore d’orchestra che condurrà gli spettatori nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone, per un ‘concerto’ dove l’imprevisto è sempre in agguato. Da strani strumenti nascono bolle giganti, bolle rimbalzino e da passeggio, nonché grappoli di bolle. Privo di parole, il racconto trae ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà, è una magia che seppur pensata per i più piccoli incanta il pubblico di ogni età. Nato nel 2003, Ouverture des saponettes conta oltre mille repliche ed è stato rappresentato in teatri e festival nazionali e internazionali, dalla Francia all’Irlanda, dal Belgio alla Svizzera, fino Grecia, Giappone, Cina e Corea del Sud. È stato portato anche nei musei della scienza, scuole materne, gran galà è ha partecipato pure a tante trasmissioni sulle reti televisive nazionali. Sempre oggi, Sciroppo di Teatro fa tappa anche a Rimini con Nonnetti. A Morciano tornerà domenica 23 febbraio con Pollicino e il 23 marzo con La Bianca, la Blu e la Rossa. La rassegna che coinvolge ventotto teatri del territorio in altrettanti Comuni dell’Emilia-Romagna, è di Ater Fondazione. Riservato a bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni punta sulla "cultura come elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone". A questa edizione hanno aderito oltre 260 pediatri e 42 Centri per le famiglie, donando un libretto contenente sei ‘ricette’, cioè tagliandi coi quali le famiglie possono assistere agli spettacoli a prezzo ridotto.

ni. co.