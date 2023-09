I comitati organizzano gli eventi

Agli eventi di settembre ci pensano comitati e associazioni. L’ultimo fine settimana prima dell’apertura delle scuole in regione vedrà a Riccione un concerto sulla spiaggia. Ad organizzarlo sarà l’associazione Riccione Alba. Venerdì sera per Alba on the beach, nella spiaggia libera davanti a piazzale Azzarita, alle 21 si esibiranno i Radio Kom. La tribute band di Vasco Rossi eseguirà i brani indimenticabili che hanno segnato la storia della musica rock italiana da ascoltare seduti sulla sabbia dopo il tramonto. Il gruppo è composto da Gianni Renna (voce), Daniela Monti (tastiere), Luca De Boni e Andrea Giunta (chitarre), Riccardo Gasperoni (basso) e Gianfranco Bassino (batteria). Domani, alle 21, ci penserà l’associazione Riccione Abissinia ad animare la serata in viale Gramsci con ‘Uva Grisa tutti in pista’. La S-balera realizzata dall’associazione farà ballare sotto le stelle la musica romagnola, con i balli che affondano le loro radici nella tradizione, dal liscio ai valzer. Sempre venerdì si svolgerà il 21esimo incontro internazionale delle bande musicali in piazzale San Martino. Si esibiranno dalle 20,30 i gruppi bandistici provenienti da Austria e Svizzera. Domenica torna la pesca alla tratta davanti ala zona di spiaggia 90. La Lega Navale Italiana sezione di Riccione rievoca l’antica pratica tramandata nel tempo da una generazione all’altra di pescatori. Si comincia alle 17.