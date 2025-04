I comitati si alleano e attaccano Sacchetti: "Ci ascolti sull’ex Buzzi"

Il futuro dell’ex Buzzi resta tutto da scrivere. Il Comune ha candidato al bando per la rigenerazione urbana il progetto per il primo intervento di riqualificazione su una parte del complesso. Un progetto da circa 4,2 milioni di euro. Ma prima di ogni intervento sull’ex cementificio di Santarcangelo, i comitati chiedono rassicurazioni sulla bonifica dell’immobile. Già perché adesso, al comitato formato da residenti della zona della fabbrica – guidato da Daniel Fabbri – si è unito il comitato ’Sant’Ermete e San Martino cittadini in allerta’. "È già passata un’altra settimana dai nostri appelli per avere un incontro. Ancora nessuna risposta dall’amministrazione". E "questo ci fa pensare che i comitati non siano molto graditi. Forse perché evidenziano i problemi del territorio e chiedono interventi". I comitati rilanciano la richiesta di un confronto: "Noi chiediamo semplicemente un caffè col sindaco, non al bar in municipio". In attesa delle risposte "lavoreremo per unire gli altri comitati presenti a Santarcangelo e creare così un fronte coeso. Desideriamo soltanto una giusta considerazione di noi cittadini, delle nostre necessità, delle nostre proposte". Ma il comitato formato da chi vive vicino all’ex Buzzi è pronto a dare battaglia anche in altre sedi. Come ha sottolineato pochi giorni fa il presidente Daniel Fabbri su queste colonne, si sta valutando anche di fare "un esposto alla Procura, per capire veramente come sta procedendo la bonifica nell’area dell’ex fabbrica".

Immediata la risposta del Comune. "Il sindaco Filippo Sacchetti, la vicesindaca Michela Mussoni e gli altri assessori sono sempre disponibili al dialogo, al confronto. Sia dentro che fuori dal municipio, dove incontrano quotidianamente cittadini e associazioni. Sacchetti incontra mediamente oltre 30 persone ogni mese su appuntamento, risponde direttamente alla lettere e sui social e con l’iniziativa Un caffè col sindaco ha aperto ancora di più la partecipazione". E ancora: "Mussoni e l’assessore Angela Garattoni hanno incontrato il comitato di Sant’Ermete e di San Martino dei mulini anche a ottobre, per parlare del progetto del nuovo centro sportivo (il ciclodromo realizzato dalla fondazione Berardi), poi hanno organizzato l’incontro sui progetti per le frazioni, fra cui la la nuova vasca di laminazione". Sulla bonifica della Buzzi "è stata data una comunicazione puntuale già nel 2023, poi in campagna elettorale e ancora a ottobre e lo scorso febbraio, quando il tema è stato discusso dopo un’interrogazione in consiglio comunale". E "presto sarà fissato l’incontro del sindaco col nuovo comitato per la Buzzi".