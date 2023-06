I commercianti ‘accendono’ la strada

I commercianti di viale Matteotti si uniscono per rilanciare la propria via e vanno a caccia di sponsor per allestire nuove luminarie fisse tutto l’anno. "Dopo esserci impegnati nell’installazione dell’impianto di diffusione musicale, pagato a nostre spese – confermano gli operatori di via Matteotti – Ora abbiamo deciso di provvedere all’istallazione di luminarie permanenti, le stesse che il Comune ha installato in viale Bovio, ma siamo alla ricerca di sponsor per adottare il nuovo impianto". I commercianti sono convinti che viale Matteotti possa diventare un prolungamento del salottino di viale Bovio, le attività crescono, ci sono nuove aperture e molti negozianti hanno mantenuto una certa storicità sul viale, l’illuminazione permanente renderebbe ancora più accogliente il viale. "Purtroppo l’amministrazione ad oggi non dispone della cifra necessaria al finanziamento delle luminarie – confermano gli operatori – così abbiamo pensato di lanciare un appello ad eventuali sponsor con i quali creare una sinergia per coinvolgerli nel progetto di crescita. Il nostro obiettivo è quello di diventare il centro commerciale all’aperto della città". L’importo per l’allestimento luminoso è di qualche migliaio di euro, le attività aperte tutto l’anno sul viale sono quasi una trentina e dunque si tratta di numeri importanti. Ma ci sono anche alcuni aspetti da rimarcare: "Vorremmo sottolineare il fatto che abbiamo avuto più incontri con l’amministrazione dove abbiamo esposto le nostre richieste – concludono gli operatori – Noi abbiamo messo sul tavolo delle richieste, quindi poi l’installazione della filodiffusione a nostre spese, e da parte dell’amministrazione vi era un impegno in merito alle luminarie da installare a partire da Pasqua. Ma ciò non è avvenuto, e ne siamo rimasti delusi". Ora un nuovo rilancio nella speranza che qualche sponsor possa raccogliere l’appello supportando il progetto degli operatori.

Luca Pizzagalli