I concerti al Beky bay rivoluzionano la viabilità

Musica e pubblico delle grandi occasioni: il Beky Bay si prepara alla seconda serata live della stagione. Questa sera la discoteca all’aperto di Igea Marina, ospiterà Artie 5ive (nella foto), giovane rapper milanese protagonista della scena urban: al concerto sono attese oltre 2500 persone. E per garantire la sicurezza, il Comune ha predisposto modifiche temporanee alla viabilità. Dalle 21.30 di oggi alle 3 di notte, su viale Pinzon si circolerà solo in direzione Ravenna, nel tratto tra via dei Mille e via Pertini. Vietata la sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata. I residenti tra via Benivieni e via Pertini potranno circolare a doppio senso, mentre da via Benivieni sarà obbligatoria la svolta a sinistra. Nei giorni scorsi inoltre è stato installato un nuovo dosso, per rallentare il traffico all’altezza dell’attraversamento pedonale del Beky Bay.

Il concerto di Artie 5ive è uno degli eventi clou della stagione del locale. Una stagione che fonde rap, rock e cantautorato. Il 18 luglio sarà la volta dei Fast animals and Slow kids, con il loro sound energico tra post-rock e alternative italiano. Il 25 luglio toccherà a Shiva, un altro volto noto della scena trap italiana. Il 26 luglio poi il concerto degli Afterhours capitanati da Manuel Agnelli: il loro è un ritorno molto atteso in Riviera. Mezzosangue salirà sul palco il 31 luglio mentre in agosto, spazio a Toni Boy e Kid Yugi che porteranno il nuovo linguaggio della street culture. La rassegna si chiuderà a settembre con le performance della band Baustelle, Anna Pepe e Tommy Cash, reduce dal terzo posto conquistato all’Eurovision di Basilea. Una programmazione che racconta una città che accoglie e investe sulla cultura pop e musicale, anche come leva per il turismo. Bellaria sceglie di suonare forte con una stagione che vuol parlare ai giovani e guardare lontano, con gli eventi al Beky Bay e all’ex Fornace.

Aldo Di Tommaso