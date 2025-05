"I congressi ci aiutano tanto"

"In questo momento siamo nel momento clou dei congressi e quindi questo avvio di stagione sta andando molto bene – dice Silvano Turci, direttore dell’hotel Corallo di Riccione -. Ci sembra la conversione delle prenotazioni in luglio e agosto sono un po’ di più di quelle dell’anno scorso, ma la questione per noi è più complicata, il nostro non è un albergo prettamente balneare. Forse sono più le preoccupazioni legate alle condizioni del mare io mi auguro che quest’anno sia bello e limpido. In definitiva la stagione è partita in linea con gli anni scorsi, forse un po’ meglio, ma nulla di eclatante. Poi alla fine bastano due giorni di pioggia e tutto quello che abbiamo guadagnato si disfa".