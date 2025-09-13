I consiglieri regionali ballano con i lupi: scontro tra Parma (Pd) e Marcello (Fdi)

Oltre un migliaio di firme accolte. Agricoltori esasperati, sempre più residenti impauriti per il rischio di nuovi attacchi a cani e animali da compagnia. Nel Riminese si continua a gridare al lupo dopo gli attacchi sempre più frequenti. Nel frattempo, continua la battaglia politica tra Pd e Fratelli d’Italia. Da un lato la consigliera regionale dem Alice Parma, che dice: "Serve un decreto ad hoc del governo e un piano nazionale per i lupi. L’Emilia Romagna in questi anni ha fatto tanto, ma ora servono risposte da Roma". Non ci sta Nicola Marcello: per il consigliere regionale di FdI "la nuova legge per la tutela delle zona montane fornisce gli strumenti per il contenimento dei lupi. Tocca alle Regioni adesso muoversi". Ecco perché "presenterò una risoluzione urgente, per chiedere di attivare da subito un monitoraggio capillare della presenza dei lupi in provincia di Rimini e attivare un piano straordinario che permetta il prelievo selettivo degli animali, come già indicato a febbraio dall’Ispra". Per la Parma, invece, "l’Emilia Romagna ha messo già in campo gli strumenti possibili, e ogni stanzia fondi agli agricoltori danneggiati dai lupi. Ora serve un piano nazionale del governo per affrontare la situazione".