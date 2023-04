"I conti del Comune sono in perfetta regola Investimenti raddoppiati, mantenuti i servizi"

"I conti del Comune sono in regola" tanto che "siamo riusciti a mettere in sicurezza il bilancio dell’ente mantenendo i servizi invariati", assicura il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini prima che, ieri sera in consiglio comunale, approdasse la pratica del rendiconto. "Abbiamo raddoppiato gli impegni in conto capitale, e di conseguenza anche gli investimenti, di circa un milione di euro rispetto al 2021. E abbiamo chiuso l’esercizio finanziario con un avanzo di amministrazione in crescita di circa un milione di euro rispetto al 2021. Un tesoretto che ci rende orgogliosi per l’attenta gestione delle risorse e che servirà a finanziare la programmazione delle opere in corso di progettazione". Il rendiconto 2022 registra un avanzo libero di 1 milione 287mila euro. E’ aumentata la spesa per il personale fino a raggiungere 2 milioni e 100mila lo scorso anno, frutto "di un investimento importante sulle risorse umane acquisendo professionalità fondamentali per una gestione contabile efficiente del Comune".