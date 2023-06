"I conti del Comune sono tutti in regola"

L’attacco del consigliere di Fratelli d’Italia Simone Mazzi non è piaciuto al sindaco Filippo Sica di Montefiore Conca, che ora risponde alle accuse del consigliere Mazzi relative alla delibera della Corte dei Conti Sezione Regionale. Il consigliere avrebbe rilevato delle mancanze nell’operato dell’amministrazione comunale, in merito anche al fondo rischi, in seguito alla nota della Corte dei Conti proprio sull’operato del Comune di Montefiore. Ma ora arriva la replica: "A differenza di quanto asserito da Mazzi, la Giunta comunale – spiega il primo cittadino (foto) – continua a dimostrare di essere virtuosa, non avendo contenzioso alcuno né con i cittadini né con le aziende del territorio: questa la ragion d’essere del motivo per cui il Municipio non ha liquidità bloccata sui correnti in fondi rischi. Perché mai dovrebbe farlo stante l’assenza di liti pendenti con cittadini o imprese? D’altro canto vien da sé che se il Comune accantonasse somme di denaro pubblico in fondi rischi non necessari, toglierebbe risorse assolutamente necessarie, come quelle necessarie per la riparazione delle strade e per il ripristino del territorio dopo le frane connesse ai nubifragi dello scorso maggio. Nel caso il Comune avesse accantonato somme come da lei suggerito, oggi con quali fondi avremmo potuto sostenere il ripristino del territorio martoriato dal disastro idrogeologico?".