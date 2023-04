I conti del Comune tornano Calano ancora i debiti

Cattolica brinda a un buon 2022, anche nel bilancio, grazie al rendiconto di gestione 2022 che attesta conti in ottimo stato. Il documento è stato approvato giovedì pomeriggio dalla giunta comunale: sancito il calo del debito, la riduzione dell’incidenza del personale sulle entrate correnti, un risultato di amministrazione di circa 18,2 milioni di euro, al cui interno si registra un avanzo libero di 1,5 milioni. Si tratta del primo vero e proprio bilancio dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Franca Foronchi che ha la specifica delega. "Proseguiamo nella programmazione dell’azione di riqualificazione cittadina. Grazie a una parte di avanzo – sottolinea la sindaca – andremo a disporre di circa 200mila euro che verranno destinati per lavori pubblici, aggiungendosi alle somme già precedentemente stanziate nel bilancio di previsione. In questa fase, l’avanzo libero rimarrà a disposizione per eventuali esigenze che si manifesteranno nel corso dell’esercizio 2023. Nel corso del 2022 sono state impiegate alcune somme di avanzo per contrastare il caro energia (361mila euro), per interventi del programma triennale dei lavori pubblici (circa 963mila euro) e per il rinnovo del contratto dei dipendenti (circa 85mila euro)". Sul personale la sindaca specifica: "A proposito di dipendenti un altro obiettivo, da non sottovalutare, è la riduzione dell’incidenza della spesa per il personale sulle entrate correnti. Per il 2022 tale incidenza è scesa sotto al 27%, come stabilito dalla normativa, andandosi ad attestare al 26,85%". Nello specifico è calato il debito pubblico del Comune di Cattolica: "Il dato sicuramente centrale del rendiconto – conclude la sindaca – è la diminuzione di oltre 1,6 milioni di euro del debito dell’ente. Da un indebitamento pari a poco più di 18 milioni si è scesi a 16,4 andando a centrare uno degli obiettivi principali di questa amministrazione comunale. Una riduzione per ogni singolo cittadino pari in pratica a 100 euro, da 1.084 a 985 euro. Con l’arrivo della bella stagione non ci fermeremo, ma continueremo con le riqualificazioni al di fuori dalla zona mare. Penso al rifacimento, previsto intorno a giugno, per le vie Garibaldi e Beethoven". Il rendiconto sarà sottoposto all’esame del consiglio comunale.

Luca Pizzagalli