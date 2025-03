I conti della campagna elettorale. Le spese di Marcello, Parma e Petitti per ottenere la poltrona in Regione

Cene elettorali, incontri, feste. E poi i video sui social, i manifesti, i volantini. Ma quanto hanno speso Alice Parma, Emma Petitti e Nicola Marcello, per raggiungere l’obiettivo? A tre mesi dalle elezioni, sono finalmente disponibili i rendiconti delle spese sostenute in campagna elettorale dai tre consiglieri regionali eletti a Rimini. La prima a consegnare tutta la documentazione era stata la Petitti: l’ex presidente dell’assemblea regionale aveva depositato tutto alla fine di gennaio. Poi sono arrivati anche i resoconti delle spese elettorali di Marcello e Parma.

Il consigliere regionale di Fratello d’Italia è, tra i tre riminesi eletti a Bologna, quello che ha tirato fuori di più di tasca sua. Nicola Marcello ha dichiarato spese elettorali per quasi 24mila euro, per la precisione 23.845 euro e spiccioli. Spese che Marcello ha pagato di tasca sua, come risulta dalla dichiarazione depositata al collegio di garanzia elettorale alla Corte d’Appello. Qualcuno dirà: se lo può permettere con i redditi che dichiara (quasi 450mila euro nel 2023).

Conto più alto, quello presentato da Petitti e Parma. Per entrambe le spese elettorali sono state superiori ai 30mila euro: 34mila per Petitti, oltre 33mila per Parma. Con una differenza: l’ex presidente del consiglio regionale, come risulta dalla sua dichiarazione, ha tirato fuori 16.097 euro di tasca propria, mentre è di 2.750 euro la cifra pagata personalmente dall’ex sindaca di Santarcangelo per le spese elettorali. Nel dettaglio Emma Petitti ha dichiarato spese per 34.080 euro. Di questi 16.097 euro li ha pagati appunto lei, mentre gli altri sono arrivati dai contributi di vari sostenitori e aziende, di cui 1.500 euro forniti sotto forma di servizi. La donazione più importante è stata di 5.800 euro. Alice Parma ha dichiarato una spesa di 33.375 euro. Di questi, come detto, 2.750 li ha tirati fuori direttamente lei, il resto proviene da donazioni. Tra queste figurano due donazioni da 5mila euro l’una, un’altra da 4.055 euro. Va detto che né Petitti né Parma hanno avuto contributi dal Pd. Il partito si è limitato, per loro e per gli altri due candidati alle regionali, Simone Gobbi e William Raffaeli, ai manifesti nelle plance pubblicitarie riservate al partito. I candidati hanno provveduto a coprire tutte le spese, comprese quelle per le sedi dei comitati elettorali (ciascuno aveva la propria).

Manuel Spadazzi