I conti in tasca ai parlamentari. Centomila euro per Croatti. Morrone e Spinelli ’inseguono’

Inarrivabile Matteo Renzi. Quasi 3,2 milioni di euro di reddito, nel 2022, per l’ex premier. Che è, di gran lunga, il parlamentare che ha guadagnato di più l’anno scorso. I dati delle dichiarazioni dei redditi di deputati e senatori sono stati resi pubblici da Camera e Senato in queste ore.

Tra i parlamentari di casa nostra spicca ancora Marco Croatti. Il senatore del Movimento 5 stelle ha dichiarato nel 2022 un reddito complessivo di 105.034 euro, naturalmente lordi. Va ricordato che il riminese, come altri i parlamentari pentastellati, rinuncia ogni mese a parte dello stipendio per devolverla a progetti a sostegno delle imprese e non solo. Soltanto pochi giorni fa – per citare l’ultimo esempio – il M5s ha deciso di donare un milione di alla popolazione dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione di maggio, utilizzando proprio i soldi derivanti dal taglio degli stipendi ai parlamentari.

Nella classifica dei parlamentari di casa nostra lo segue il deputato della Lega Jacopo Morrone. Fino a ieri la sua dichiarazione non era ancora stata pubblicata sul sito della Camera: i termini per la presentazione infatti non sono ancora scaduti. Da noi interpellato, Morrone ha fornito comunque la sua dichiarazione: nel 2022 il suo reddito è stato di 92.885 euro. Sul sito della Camera non è ancora stata pubblicata nemmeno la dichiarazione di Andrea Gnassi, ex sindaco di Rimini e deputato del Pd. "Ma lo sarà a breve, in questi giorni", asscura lui. Che fa poi presente, come Morrone, come "i termini per la presentazione dei redditi non siano ancora scaduti". C’è tempo fino a fine mese.

Per quanto riguarda le due parlamentari di Fratelli d’Italia, invece, i redditi sono già stati pubblicata. Per il 2022 la senatrice Domenica Spinelli, che ricopre anche il ruolo di vicesindaca a Coriano, ha dichiarato redditi pari a 72.642 euro. Nettamente inferiore quello della deputata Beatriz Colombo, che ha dichiarato solo 27.465 euro. La Colombo farà verifiche con il commercialista per accertarsi che siano stati consegnati tutti i documenti. Giusto ricordare qui che, a differenza di Croatti e Morrone, la Colombo, la Spinelli e Gnassi sono stati eletti alla fine di settembre del 2022 e quindi hanno percepito solo alcune mensilità come parlamentari.

Manuel Spadazzi