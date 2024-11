"I contratti pirata minacciano il lavoro"

Presenze oltre le aspettative all’hotel Savoia per il convegno ‘Contratti pirata e lavoro sommerso, una minaccia per l’economia’ organizzato dall’Ente bilaterale del terziario della provincia con i Cst Eburt Alberghi e Pubblici esercizi e la collaborazione con Ancl e l’Ordine dei consulenti del lavoro. A lanciare l’allarme i presidenti di Confcommercio Gianni Indino e di Federalberghi Patrizia Rinaldis:"Il panorama contrattuale nei settori commercio e turismo è una giungla: il proliferare dei contratti collettivi pirata diventa strumento di concorrenza sleale per le imprese e una mancata tutela per il lavoratore. Abbiamo voluto fare chiarezza su questa piaga per il mondo del lavoro che ha solo da perdere da questa deriva dei rapporti economici. Così come gli imprenditori, che spinti dal desiderio di risparmiare, rischiano di scoprire il fianco a sanzioni maggiori del guadagno promesso".